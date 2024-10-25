"1.350 Hayvanın Su İhtiyacı Karşılanacak"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Derya Dolma, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, projenin bölgede otlayan yaklaşık 1.000 büyükbaş ve 350 küçükbaş hayvanın içme suyu ihtiyacını karşılayacağını ifade etti. Dolma, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte hayvanların sağlıklı su kaynaklarına erişiminin sağlanacağını ve bu durumun hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin üretim verimliliğini olumlu etkileyeceğini belirtti.

"Mera Kapasitesinde Artış ve Karlılık"

Yapılan sondaj çalışmasıyla birlikte, bölgedeki meranın otlatma kapasitesinin önemli ölçüde arttığı kaydedildi. Güneş enerjili sondaj sayesinde elde edilen temiz su, merada otlayan hayvanların ihtiyaçlarını karşılayarak, otlatma kapasitesini yükseltiyor ve çiftçilerin daha kârlı bir şekilde hayvancılık yapmasına olanak tanıyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi Dolma, "Bu projeyle çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürmeyi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirlerini artırmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi kullanarak çevreye duyarlı bir sulama sistemi kurduk ve bu sistemin uzun vadede sürdürülebilir bir tarım modeli oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

"Yenilenebilir Enerji ile Sürdürülebilir Çözümler"

Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen proje, güneş enerjisi kullanılarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bir örnek teşkil ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarım ve hayvancılıkta kullanılmasıyla, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade ettiler.

"Çiftçilere Destek ve Yerel Ekonomiye Katkı"

Bölgede faaliyet gösteren çiftçiler, merada hayata geçirilen bu projenin ekonomik getirilerinden memnun olduklarını belirttiler. Sondaj çalışması sayesinde, hayvanların su ihtiyacının düzenli olarak karşılanması, çiftçilere maliyet avantajı sunarken, hayvan yetiştiriciliğinde verimliliği de artıracak.

Proje, özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarının önüne geçerek, hayvancılıkla uğraşan ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

"Hayvancılık İçin Örnek Uygulama"

Gölbaşı ilçesindeki bu güneş enerjili sondaj çalışması, bölgede yenilikçi tarım uygulamalarının bir örneği olarak öne çıkıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, benzer projelerin Adıyaman'ın diğer ilçelerinde de hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA