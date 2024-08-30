Valilik, 113 bloktan oluşan ve toplamda 2026 daireyi kapsayan projede, modern ve estetik yapılarla Gölbaşı’nı huzur dolu bir sosyal yaşam alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Açıklamada, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen ve modern mimariyi esas alan 2026 kalıcı konuttan, 354 dairenin kura çekiminin tamamlandığı ve hak sahiplerine anahtar teslimine başlandığı duyuruldu. Ayrıca, çevre düzenleme ve altyapı çalışmalarına başlanan bu projenin, Gölbaşı halkı için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Adıyaman Valiliği, depremin ardından vatandaşların güvenli ve modern konutlara kavuşması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Kaynak : PHA