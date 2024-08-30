Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Şambayat beldesi yakınlarında Halil Kaya idaresindeki 63 ABH 785 plakalı TIR, Celal Yücetaş idaresindeki 02 ADU 120 plakalı minibüse çarptı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Celal Yücetas ve minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA