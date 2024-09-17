Gökçen, anayasanın ilk üç maddesinin hedef alındığını ve bu maddelerle ilgili sempozyumda tartışma yapıldığını öne sürdü.

Ömer Çelik'ten Anayasa Açıklaması

Hüda-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasına dair yaptığı açıklama sonrası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu madde, Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk üç maddesini güvence altına alıyor. Yapıcıoğlu'nun bu açıklamaları üzerine konuşan Ömer Çelik, "Anayasa'nın dört maddesiyle ilgili hiçbir tartışmamız söz konusu değildir. Bu maddelerde yapılacak değişiklik teklifleri bizim açımızdan kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

Gökçen: "Anayasa Mahkemesi Kararlarını Çöpe Atanlarla Anayasa Yapılamaz"

Gökçe Gökçen, Çelik’in bu açıklamasına cevaben, hükümeti ve müttefiklerini sert sözlerle eleştirdi. Gökçen, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını hiçe sayan bir anlayışla anayasa değişikliğinin mümkün olamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Anayasaya uymayanlarla yeni anayasa yapılmaz. Anayasa Mahkemesi kararlarını çöpe atanlarla, bir kişinin siyasi kariyerine bir hukuk mühendisliğiyle yeni bir yol açma hayali kuranlarla anayasa değişikliği tartışılmaz."

Gökçen, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’ün mirasına yönelik bir saldırı olduğunu iddia ederek, hükümetin anayasal hakları daraltmak ve yargı denetimini etkisiz hale getirmek için bir proje geliştirdiğini öne sürdü.

"İlk Üç Maddenin Hedef Alınması Tesadüf Değil"

CHP’li Gökçen, anayasanın değiştirilemez maddelerinin hedef alındığını belirterek şu eleştirilerde bulundu:

"Cumhuriyet değerlerini hedef alanlar, Mustafa Kemal Atatürk ismini duymaktan rahatsız olanlar bir ajandayı takip ediyorlar. Bu kirli ittifak, anayasal prensipleri hedef alıyor, toplumun bir arada tutulmasını sağlayan unsurları dinamitliyor."

Gökçen, hükümetin ve müttefiklerinin halkın özgürlük alanlarını daraltarak, kendi iktidar alanlarını genişletmek istediğini iddia etti. Bu bağlamda anayasanın ilk üç maddesinin hedef alınmasını tesadüf olarak görmediğini söyledi.

"12 Eylül 2023'te Anayasanın İlk Üç Maddesi Tartışıldı mı?"

Gökçen, son olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından 12 Eylül 2023’te düzenlenen sempozyumda anayasanın ilk üç maddesinin tartışmaya açılıp açılmadığını sordu. Bu konuda hükümet yetkililerinden net bir yanıt beklediğini belirtti:

"Olayı sanki basit bir farklı fikirmiş gibi yansıtanlar, şu soruya cevap vermelidir: 12 Eylül 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı sempozyumunda anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeyi tartıştınız mı, tartışmadınız mı?"

Gökçen’in bu açıklamaları, siyasi arenada tansiyonun yükselmesine neden oldu. Anayasanın değiştirilemez maddeleri üzerindeki tartışmalar, ilerleyen günlerde de gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak : PHA