Etkinlik, gençlerin çalıp söylediği halk türküleri ve keyifli sohbetlerle renklenirken, Dr. Ahmet Cihan Bulundu’nun yoğurduğu çiğköfte ikramı ile sona erdi. Bu etkinlik, yalnızca kültürel bir buluşma değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve gençlerin geleceği için güçlü bir katkı sağlamayı amaçlayan önemli bir adım olarak dikkat çekti.

Yoğun Katılım, Büyük İlgi

Genç Nesiller Derneği’nin organize ettiği bu anlamlı etkinlik, Adıyaman’ın farklı kesimlerinden birçok katılımcıyı bir araya getirdi. Etkinliğe, Adıyaman’da üniversite eğitimi gören yerli ve yabancı öğrenciler, farklı alanlarda kariyer yapan bürokratlar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Katılımcıların yoğun ilgisi, etkinliğin başarısını gözler önüne serdi. Katılımın büyük bir kısmını gençlerin oluşturması, etkinliğin amacına uygun olarak bir araya gelen nesillerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinlikte, gençler arasında kültürel paylaşımlar yapıldı, müzik ve sohbet eşliğinde, gençlerin daha sağlıklı bir toplumsal yapının parçası olabilmesi için fikir alışverişi yapıldı. Halk türküleriyle coşan ortam, katılımcılara geçmişin izlerini ve geleneksel kültürün değerini hatırlattı. Programın sonunda ise Dr. Ahmet Cihan Bulundu’nun hazırladığı çiğköfte ikramı, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Genç Nesiller Derneği Başkanı Düşük: "Geleceğe Yatırım Yapıyoruz"

Etkinlikte söz alan Genç Nesiller Derneği Başkanı Hasan Nusret Düşük, gençlerin toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması adına bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin önemine değindi. Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Düşük, "Genç Nesiller Derneği olarak, bugünkü etkinlikte çok önemli bir amaca hizmet ettik. Gençlerimizin, toplumsal sorumluluklarının bilincinde olmaları ve kendilerini geleceğin liderleri olarak görmek, bu tür buluşmalarla sağlanabiliyor. Gençlerin kültürel ve sosyal anlamda gelişimlerinin desteklenmesi, bizim için çok değerli. Bu yüzden böyle bir etkinliği düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Katılımcıların yoğun ilgisi ve aktif katkıları, amacımıza ulaşmamıza yardımcı oldu," dedi.

"Toplumun Geleceği İçin El Birliği Yapmalıyız"

Genç Nesiller Derneği’nin düzenlediği etkinlikte, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik konuşmalar yapıldı. Etkinliğe katılanlardan biri de Dr. Ahmet Cihan Bulundu, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan bir akademisyen. Etkinlikte söz alarak gençlere hitap eden Bulundu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür buluşmalar, toplumun geleceğini şekillendirecek olan genç nesillerle bir araya gelmemizi sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak, gençlerin eğitimi ve gelişimi konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Ancak bunun yanında, toplumda farklı kesimlerden insanlarla bir araya gelerek, birlikte bir şeyler üretmek, toplumun farklı katmanları arasında bir köprü kurmak da son derece önemli. Bu tür buluşmalar, sadece gençler için değil, bizim gibi akademisyenler ve toplumda belli bir yere gelmiş bireyler için de önemli fırsatlar sunuyor. Bir araya gelerek, karşılıklı anlayış ve destekle toplumu daha ileriye taşımak hepimizin sorumluluğudur. Burada olmak, bizlere toplumsal bir görev yüklediği gibi, aynı zamanda geleceğe yatırım yapma adına da önemli bir adım atmamıza vesile oldu."

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan’dan Gençlere Mesaj

Etkinlikte bir diğer konuşmacı ise Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan’dı. Tırpan, gençlerin toplumsal dönüşümdeki önemli rolüne dikkat çekerek, "Gençlik hareketlerinin önemini her zaman vurguluyoruz. Bugün burada toplanan gençler, sadece bir araya gelmiş olmakla kalmıyorlar, aynı zamanda şehrin kültürel hayatına da katkı sağlıyorlar. Gençlerin sanatsal ve kültürel etkinliklere katılmaları, şehri dönüştüren en önemli etkenlerden biridir. Bir toplumun dönüşümü, kültürel faaliyetlerin artmasıyla mümkündür. Gençlerimizin bu tür etkinliklerde yer alması, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, şehrin kültürel yapısını da güçlendiriyor," dedi.

Tırpan, Adıyaman Belediyesi olarak bu tür etkinliklere her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Bizler, belediye olarak her fırsatta gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Gençler bizim geleceğimizdir, bu yüzden onlara yatırım yapmak, hepimizin ortak sorumluluğudur," diyerek sözlerini tamamladı.

Katılımcılar Etkinlikten Memnun Kaldı

Etkinliğe katılan gençler, programın sonunda duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların sıkça yapılmasını istediklerini belirttiler. Etkinliğin, onlara yalnızca sosyal bir ortam sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarını daha iyi anlama fırsatı sunduğu ifade edildi.

Katılımcılardan biri olan, Adıyaman Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı öğrenci Ahmed Ali, "Bu tür etkinlikler, farklı kültürleri bir araya getiriyor. Hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz. Bu buluşmalar, toplumda barış ve anlayışı artırmaya çok yardımcı oluyor. Umarım gelecekte daha fazla böyle etkinlik düzenlenir," dedi.

Kaynak : PHA