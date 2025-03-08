"Kadın Sevgidir, Güçtür, Emektir!"

Dernek gönüllülerinden Özgül Karpuz, kadının annelik rolüne dikkat çekerek, "Kadın annedir. Sevginin en saf halidir. Varlığıyla canını feda edendir. Karşılıksız sevgisiyle insanları büyütendir. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun" dedi.

Fatma Demir, kadının kız kardeş olarak destekleyici ve güven veren rolünü hatırlatarak, "Kadın, kız kardeştir. Desteğiyle güç veren, sırdaş olan, zor zamanlarımızda yanımızda duran en değerli dosttur" ifadelerini kullandı.

İlknur Çiftçi, kadınların eş olarak sevgi ve dayanışmayla hayatı paylaştığını vurgularken, "Kadın, eştir. Hayatı paylaşan, sevgisiyle yuva kuran, dayanışmanın ve sadakatin en güzel örneğidir" dedi.

Nergis Çitil ise, kadının evlat olarak geleceğin umudu olduğunu belirterek, "Kadın, evlattır. Ailenin neşesi, geleceğin umudu, hayalleriyle dünyayı güzelleştiren bir ışıktır" şeklinde konuştu.

Aysel Coşkun, kadının sadece bir birey değil, toplumun temel taşı olduğuna dikkat çekerek, "Kadın, güçtür. O sadece bir birey değil, bir toplumun temel taşıdır. Çalışan, üreten, emek veren, değişimi başlatan ve sürdüren kahramandır" dedi.

Rukiye Demir ise, kadının mücadele ve değişimin simgesi olduğunu belirterek şu mesajı verdi:

"Kadın emektir, mücadeledir, değişimin ve umudun ta kendisidir. Üreten, ilham veren tüm kadınların yanındayız. Eşitlik, adalet ve özgürlük için verilen her mücadelenin sonuna kadar destekçisiyiz. Kadınların haklarını savunmaya, onların sesini daha gür duyurmaya ve toplumda hak ettikleri değeri görmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü kadın güçlü olduğunda, toplum da güçlüdür."

Genç Nesiller Derneği, bu özel mesajlarla kadınların her alandaki varlığının önemini ve kadın hakları mücadelesinin devam edeceğini vurgulayarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kaynak : PHA