"The End" Paylaşımıyla Sinyali Vermişti

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında kulüp logosunun altına "The End" (Son) yazarak dikkat çeken Başkan Aybak, bugün yaptığı açıklamayla kararın resmileştiğini duyurdu.

"Sportif Direktör ve Futbolcuları Tebrik (!) Ediyorum"

Başkan Sait Aybak, yaptığı açıklamada takımı ligden düşüren teknik ekip ve futbolculara sert sözlerle yüklendi. Sportif başarısızlığın ana sorumlularını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman Futbol Kulübü olarak ligden düşmemiz büyük oranda belli olduğu için bundan sonraki maçlara çıkmama kararı aldık. Başta iki sene üst üste bizi ligden düşüren Sportif Direktörümüze ve bu süreçte getirdikleri futbolculara, sportif faaliyetlerin dışında her türlü faaliyetle uğraştıkları için (!) tebriklerimizi sunuyoruz."

Taraftara da Sitem: "Bizi Hep Yuhaladınız"

Başkan Aybak, kulübe destek vermeyen ve sürekli eleştiride bulunan taraftar grubuna da göndermede bulunarak şunları söyledi:

"Ayrıca iyi günümüzde de, kötü günümüzde de her zaman bizleri yuhalayan, eleştiren, hakaret eden sözde taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. 2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadelemize devam edeceğiz."

Sezonun En Zayıf Halkasıydı

Bu sezon TFF 3. Lig 2. Grup'ta 21 maça çıkan Adıyaman FK, sadece bir galibiyet ve dört beraberlik alarak 7 puanla ligin son sırasında yer alıyordu.

Adıyaman FK’nın ligden çekilmesiyle, kalan maçlarının hükmen mağlup sayılması beklenirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu karara nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA