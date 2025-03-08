Kadın İşçilere Destek Mesajı

Gece gündüz demeden çalışan kadınları yalnız bırakmayan belediye yetkilileri, kadın işçilerin emeğine verdikleri değeri bir kez daha gösterdi. Ziyaret sırasında kadınların çalışma koşulları hakkında sohbet eden yetkililer, belediyenin kadın istihdamına yönelik desteklerinin süreceğini vurguladı.

"Adıyaman Belediyesi’ne Teşekkür Ederiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren kadın işçilerden Meral Demir, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Adıyaman Belediyesi’ne bizlere verdikleri hediyeler için teşekkür ederiz” dedi.

"Kadınların Ölmediği Güzel Bir Yıl Diliyorum"

Tekstil sektöründe çalışan Tuğçe Kocakaya ise “Herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kadınların ölmediği, şiddete maruz kalmadığı güzel bir yıl diliyorum. Adıyaman Belediyesi’ne biz kadınları düşündüğü için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, kadın işçilerin toplumun her alanında daha fazla yer alması için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA