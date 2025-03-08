Toplantı öncesinde Kadın Kolları Başkanı Diler, İl Başkanı Kablan ve Gençlik Kolları Başkanı Çetin, partili kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı. Ardından yapılan basın açıklamasında Diler, 8 Mart’ın kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayatta eşit haklara sahip olma mücadelesinin sembolü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar Toplumun Temel Taşıdır"

"Bugün, emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. 8 Mart, kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin bir sembolü. Öncelikle kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, emekleri, fedakârlıkları ve mücadeleleri için her birine şükranlarımı sunuyorum. Kadınlarımız, sevgi, emek ve fedakârlıklarıyla toplumumuzun temel taşıdır. Onların güçlü duruşu, üretkenliği ve azmi, ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe ulaşmasında en büyük güvencemizdir."

"Kadın Hakları Bir Lütuf Değil, Hak Mücadelesidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadın haklarına yönelik sözlerini hatırlatan Diler, AK Parti’nin kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıklarını bir lütuf değil, hak mücadelesi olarak gördüğünü belirtti.

"Kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna ve Türkiye Yüzyılı'nda adalet içinde bir toplum inşa edeceğimize inanıyoruz. AK Parti hükümetleri olarak, kadınların toplumsal hayatta hak ettikleri değeri görmeleri için önemli adımlar attık ve bu mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Kadınların Eğitime Erişimi ve Siyasi Temsili Arttı"

Kadınların seçme ve seçilme hakkı konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Diler, geçmiş yıllarda kadınların kamusal alanda eşit haklara sahip olmakta zorlandığını, ancak yapılan reformlarla bu ayrımcılıkların ortadan kaldırıldığını belirtti.

"2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün sağlanmasıyla kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen kaldırdık. Kadınların siyasi temsili de giderek artıyor. 1935 yılında parlamentoda kadın oranı sadece yüzde 4,1 iken, bu oran 2002 yılına kadar aşılamadı. Ancak AK Parti döneminde peyderpey artarak bugün yüzde 20’ye ulaştı. Eğitime erişimde de büyük ilerlemeler kaydedildi. Kız öğrencilerin üniversiteye devam etme oranı yüzde 52’ye ulaştı. Bugün, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK gibi kurumlarımızda kadın mühendislerimiz başarılarıyla öne çıkıyor."

"Kadına Şiddetle Mücadelede Kararlı Adımlar Atıyoruz"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli reformlar gerçekleştirildiğini belirten Diler, AK Parti’nin kadın hakları konusundaki çalışmalarına vurgu yaptı.

"Kadına karşı şiddetin suç sayılması, fırsat eşitliğini güçlendiren anayasal değişiklikler, kadın sığınma evleri (ŞÖNİM), Kadın Destek Uygulaması (KADES), elektronik kelepçe gibi uygulamalar, şiddetle mücadelede önemli adımlardır. Bu çabalarımız neticesinde kadınların eğitim seviyelerinde ve iş gücüne katılım oranlarında ciddi bir artış sağlandı."

Diler, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer alması için yürütülen çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, "Kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz ve haklarını daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA