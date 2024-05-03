22 ülkeden 137 öğrencinin katılımıyla Bulgaristan’ın Varna şehrinde düzenlenen 41. Balkan Matematik Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden Hakan Gökdoğan, Mehmet Can Baştemir, Barış Koyuncu, İrem Gülce Yazgan, Selim Doğan ve Mehmet Burak Gönül’tan oluşan takımımız 1’inci oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elde edilen başarıyı sosyal medya hesabından “Gençlerimiz yine göğsümüzü kabarttı” başlığıyla yayınladı.

Genç ekibi ve onların yetişmesinde emeği olan herkesi tebrik eden Bakan Kacır; “Gençlerimiz yine göğsümüzü kabarttı! Bulgaristan’ın Varna şehrinde düzenlenen, 22 ülkeden 137 öğrencinin katıldığı 41. Balkan Matematik Olimpiyatı’nda ülkemiz 3 altın ve 3 gümüş madalya ile 1. oldu. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında ülkemizi temsil eden öğrencilerimizden altın madalya kazanan Hakan Gökdoğan, Mehmet Can Baştemir ve Barış Koyuncu’yu, gümüş madalya kazanan İrem Gülce Yazgan, Selim Doğan ve Mehmet Burak Gönül’ü yürekten tebrik ediyor, ömür boyu başarılar diliyorum. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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Kaynak : PHA