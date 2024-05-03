Müsavat Dervişoğlu'nun yeni genel başkan seçilmesinin ardından İYİ Parti'de yeni başkanlık divanı belli oldu.ANKARA (İGFA) - 5. Olağanüstü Kurultayı'nın ardından gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu toplantısıyla görevlerine başlayan İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu.

Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban Dervişoğlu'nun başdanışmanları olarak atandı.

Genel İdare Kurulu Toplantımızın ardından basın açıklamamız. https://t.co/AxjoESPlDP— İYİ Parti (@iyiparti) May 3, 2024

Müsavvat Dervişoğlu'nun genel başkanlığındaki İYİ Parti başkanlık divanı şu isimlerden oluştu:

Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Ersin Beyaz, Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş, Kurumsal İlişkile Başkanı Şükrü Kuleyin, Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı Hakan Şeref Olgun, Uluslararası İlişkiler Başkan Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Dr. Cenk Özatıcı, Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu,Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu, Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale,ARGE Başkanı Alpaslan Yüce, STK İlişkiler Başkaı Alper Akdoğan, Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekçi, Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Çolak.