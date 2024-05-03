“Sağlık ekibimiz daha da güçlü hale gelecektir”

Sağlık Bakanlığı tarafından DHY kapsamında yapılan atamaları değerlendiren Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, “Sağlık Bakanlığımız tarafından 116. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüğü (DHY) kapsamında hastanemize açılan kontenjanlar arasında yer alan başta Çocuk Endokrinoloji, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları olmak üzere Beyin Cerrahı, Çocuk Sağlığı Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Radyoloji, Tıbbı Patoloji ve Anestezi Reanimasyon Uzmanlarının atamasının gerçekleştirileceğinin müjdesini vermek isterim. Hekimlerimizin göreve başlaması ile sağlık ekibimiz daha da güçlü hale gelecektir. Özellikle Çocuk Endokrinoloji, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji başta olmak üzere diğer branşlardaki hekim arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman halkına en kaliteli hizmeti sunabilmek adına sağlık kadromuzla birlikte çıtamızı her gecen gün daha üste çıkartmak için en iyi şekilde durmadan çalışacağız. Adıyaman’daki sağlık hizmetini her gecen gün daha ileri noktaya taşımak için ve il dışı sevklerinin önüne geçmek için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Hekim kontenjanları için emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Sn. Dr. Fahrettin Koca olmak üzere milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA