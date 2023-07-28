Mozilla Vakfı tarafından 2002 yılında geliştirilerek kullanıma sunulan Firefox, açık ve özgür kaynak kodlu popüler bir web tarayıcısıdır. Firefox piyasaya çıktığı zaman Opera ve Internet Explorer tarayıcıları altın yıllarını yaşamaktaydı. 2009 yılında %32 pazar payı ile en yüksek kullanım oranına ulaşmıştı.

Windows, MacOs, Linux, Android işletim sistemlerinde Gecko motorunu kullanan Firefox; IOS işletim sisteminde ise Webkit motorunu kullanarak, tarayıcı hizmeti sunmaktadır. C++, JavaScript, HTML, C ve Rust programlama dilleriyle tasarlanan tarayıcı XHTML, HTLML4, XML, CSS, DOM, ECMEScript, XSLT gibi çok sayıda standardı desteklemektedir. Türkçe’nin de olduğu 97 dil ve lehçeden Firefox tarayıcısına erişilebilinir. Böylece en çok dil desteği sunan tarayıcı konumundadır.

Sade ve kolay arayüzü sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesi olan Firefox web tarayıcısında güvenliğe büyük önem verilmektedir. Varsayılan üçüncü taraf çerez takiplerinin engellendiği tarayıcıda parola yöneticisi ve ana parola gibi ek güvenlik önlemleri de mevcuttur. Güvenlik ayarlarını dahi yapmanıza gerek kalmadan çok sayıda reklam takipçilerini otomatik olarak engellemekte, böylece daha hızlı bir web hizmeti sunmaktadır. Gelişmiş arama motoru seçeneklerine sahip tarayıcıda akıllı öneriler de bulunmaktadır.

Tema ve modlarda değişiklik fırsatı veren Firefox ile arama motoru çubuklarını da kişiselleştirebilir, yeni sekme düzenini değiştirebilirsiniz. Eklenti kitaplığı gibi ekstra özelliklere sahip yazılım, Google Chrome, Edge, Chromium, Vivaldi Safari ve Opera web tarayıcıları ile yarış halindedir. Yazılımdaki gizli gezinti modu ile anonim intnernet sörfü yapabilirsiniz.

Firefox web tarayıcısının dikkat çeken bazı özellikleri;

• 90’dan fazla dil ve lehçe desteği

• Çoklu platform desteği

• Auro özelliği ile sayfayı 3 boyutlu hale getirme

• Eklenti ve uzantılar

• Çok sayıda standart desteği

• Web geliştirici desteği

• Yerleşik parola yöneticisi

• Özelleştirilebilir arayüz

• Tema ve mod çeşitliliği

• Cihazlar arası senkronizasyon

• Bağlantı paylaşımları Firefox, Edge, Chromium, Vivaldi, Chrome, Opera, Safari, Slimjet, Brave gibi çok tercih edilen web tarayıcıların en son sürümlerini edinebilmek için, Türkiye’nin program sitesi https://www.indiriste.com/’u ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.