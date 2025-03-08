Depremin merkez üssü Nurdağı olarak belirlenirken, sarsıntının 37.26528° N enlem ve 36.95278° E boylam koordinatlarında, 10.05 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Yetkililerden şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığı belirtilirken, depremin yüzeye yakın olması nedeniyle çevre ilçelerde de hissedildiği ifade ediliyor. AFAD ve yerel yönetimler, saha ekipleriyle birlikte durumu yakından takip ediyor.

Depremle ilgili gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup, yetkililer vatandaşlara paniğe kapılmamaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA