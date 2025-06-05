Alptekin: “Çadırdan yayına döndük, kayıplarımız büyük”

Çalıştayın ilk gününde konuşan Adıyaman Radyotek İmtiyaz Sahibi Selahattin Alptekin, Adıyaman’daki yıkımın büyüklüğüne dikkat çekerek, “Depremde 13 meslektaşımızı aileleriyle birlikte kaybettik. Yayıncılık faaliyetlerimizi sürdürebilmek için çadırdan yayın yaptık. Yaklaşık yedi ay boyunca derme çatma malzemelerle yayını ayakta tutmaya çalıştık. Reklam ve ilan geliri alamıyoruz, mevcut birikimlerimizi tüketiyoruz” dedi.

Cerrahoğlu: “Hatay’da yıkım yaygın, teslim edilen konut sayısı az”

Hatay Anadolu Basın Birliği İl Temsilcisi Ahmet Cerrahoğlu ise kentin coğrafi yapısının yıkımı daha da zor hale getirdiğini belirterek, “Hatay’ın dağınık yerleşim yapısı nedeniyle yıkım da konut inşası da geniş bir alana yayıldı. Bugüne kadar tamamlanarak teslim edilen konut sayısı oldukça az. Basın mensupları olarak biz de zorlu bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayhan: “Şanlıurfalılar Adıyamanlılara ekmeğini bölüştü”

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ayhan ise Şanlıurfa’nın deprem sonrası Adıyaman’a verdiği desteği vurguladı. Ayhan, “Şanlıurfa ve Siverek’ten insanlar sabah saatlerinde yakınlarını görmek için Adıyaman’a geldi. Yıkımın büyüklüğünü görünce Şanlıurfalılar seferber oldu. Fırınlar açık kaldı, sıcak çorba ve battaniyeler gönderildi. Urfalılar evlerini Adıyamanlılara açtı, ekmeklerini paylaştı” dedi.

Kıymaz: “Bölgesel dayanışma ve sosyal destek artmalı”

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, afet sonrası uzun vadeli iyileşme sürecinin önemine dikkat çekti. Kıymaz, “Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da kalıcı konut ve işyerlerinin teslimiyle birlikte altyapı sorunları da gündeme gelecek. Yerel yönetimlerin şimdiden hazırlık yapması gerekiyor. Bununla birlikte bölgedeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de desteklenmesi gerekiyor. Acılarımız benzer, yaralarımız ortak. Dayanışmayı sürdürmeliyiz” diye konuştu.

Kaynak : PHA