Beşiktaş, güçlü ekiplerle dolu bir gruba düştü. Siyah-beyazlıların rakipleri arasında Almanya'dan Eintracht Frankfurt, Hollanda'dan Ajax, İsrail'den Maccabi Tel Aviv, Fransa'dan Lyon, İsveç'ten Malmö, Norveç'ten Bodo Glimt, İspanya'dan Athletic Bilbao ve Hollanda'dan Twente yer alıyor. Beşiktaş, bu zorlu grupta başarılı olmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray ise İngiltere'nin güçlü temsilcisi Tottenham, Hollanda'nın köklü kulübü Ajax, Yunanistan'dan PAOK, Hollanda'dan AZ Alkmaar, İsveç'ten Malmö, Ukrayna'dan Dynamo Kiev, İsveç'ten Elfsborg ve Letonya'dan RFS ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da üst turlara çıkmak için bu rakiplerle mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin rakipleri ise Çekya'dan Slavia Prag, İngiltere'nin dev kulübü Manchester United, Fransa'dan Lyon, Hollanda'dan AZ Alkmaar, Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Danimarka'dan Midtjylland, İspanya'dan Athletic Bilbao ve Hollanda'dan Twente oldu. Sarı-lacivertliler, bu zorlu grupta başarılı olmak için sahaya çıkacak..

Kaynak : PHA