Malatya'nın son çarşı projesinin detayları ortaya çıkarken, Söğütlü Camii ve Eski Belediye Binası'nın yerine yapılan yapılar dikkat çekiyor.

Yeni proje kapsamında Emekliler Parkı'nın yerinde bir cami inşa edileceği, bu caminin Fuzuli Caddesi'nin köşesinde yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca Kuyumcular Çarşısı'nın hemen yanında 1.650 metrekarelik bir yeşil alan planlanmış durumda.

BETON BLOKLARLA KAPANDI

Malatya Haber ‘in haberine göre, projenin en dikkat çekici unsuru, Akpınar'dan Emeksiz Caddesi'ne kadar uzanan alanın beton bloklarla kaplanmış olması. Bu durum, "Meydan" adını taşıyan projede, aslında meydan olarak geniş bir alanda mevcut olan eleştirilere yol açacak.

ESKİ BELEDİYE BİNASI İKİYE AYRILDI

Turizmci Bünyamin Sofuoğlu'nun ulaştığı bu projede, meydan ve yeşil gelişmeler neredeyse yok denecek kadar az olması, şehir sakinlerinin tepkisini çekiyor. Söğütlü Camii'nin külliye şeklinde inşa edilmesi ve eski Belediye binasının ikiye ayrılacağı ifade ediliyor.