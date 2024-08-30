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Açıklamada, “Üniversiteye adım atan ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatı sevgili gençlerimizi gönülden tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz,” ifadelerine yer verildi. Bu destekle, gençlerin üniversiteye geçiş sürecinde yanlarında olunması ve eğitim hayatlarına sorunsuz başlamalarının amaçlandığı vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, üniversiteye yerleşen öğrencilere “Üniversite Bileti Bizden” kampanyası kapsamında ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağı belirtildi.

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