Alınan bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi.

Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Kültür Parkı önünde şüpheli bir sırt çantasını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından bomba imha uzmanlarından yardım istediler. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından sırt çantasına fünye yerleştirildi. Fünye ile kontrollü şekilde patlatılan sırt çantasından kıyafet çıktı. Polis ekipleri tarafından kısa süreliğine paniğe neden olan sırt çantasını bırakan şüphelinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak : PHA