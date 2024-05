Adıyaman’da mobilya sektörü ile uğraşan, 16 yıldır mobilya alım satımıyla uğraşan Karataş Mobilya’nın sahibi Halil Karataş artan fiyatlara tepki gösterdi. Artan fiyatların önüne geçemediğini belirten Karataş şu ifadeleri kullandı:

“Şu an fiyatlar yüksek ve fiyatlar durmuyor. Fiyatların önüne geçirmiyoruz. Her gün maliyetler yükseliyor. İşçi maliyeti yüksek, nakliyeler yüksek. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İndirimli satmaya çalışıyoruz ama bizim çabamız da yetmiyor. 11 ilin bu felaketi var bundan dolayı talep yoğun. Firmalar yüksek fiyata satıyor. Hani talep karşılanmadığı için ister al ister alma diyor, benim fiyatım bu diyor. Bugün on bin lira olan ürünü öbür ay on iki bin liraya alamıyoruz. Enflasyon yüzde dört, yüzde beşlere yükselmişken bizimki yüzde on beşi buluyor. Her gün fiyatlar yükseliyor. O yüzden şu an halkımız da genelde şey yapıyor mesela, alıp bekletiyor. Kendine garanti almak için bizde üç ambar var, mesela doldurmuşuz. Habire biz alıp saklıyoruz, alıp saklıyoruz fiyatlardan etkilenmemeleri için.”

“Mobilya alımlarında 90 bine yakın fiyat çıkabiliyor”

Karataş, mobilya ücretlerinin 50 binden başlayıp 90 bine kadar çıkabildiğini kaliteli eşya almak ve yıllarca kullanmak isteyenlerin ise biraz daha fazla parayı gözden çıkarması gerektiğini dile getirdi.

“Mobilya denildiği zaman çeşit çeşit ürün olabiliyor. Âmâ uzun süreli kullanım istiyorsanız kaliteliye yönelmeniz gerekiyor. Kalitelisinden mobilya almak istediğinizde yatak odası, yemek takımı, oturma grubu gibi takımlarda fiyat 50 bin den 90 bin e kadar çıkabiliyor.”

Kaynak : PHA