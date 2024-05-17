Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Engelliler Haftası" nedeniyle özel bireyler,ilk olarak aileleri tarafından hazırlanan kına geçesiyle ellerine kına yakılarak, il Jandarma Komutanlığında gerçekleşen tören ile üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programa ailelerinde sevincine ortak olduğu 40 özel askerler sağlık kontrollerinin ardından bir günlük eğitimin ardından yemin törenine katıldılar.

Özel gereksinimli askerler, yemin törenlerinin ardından Jandarma Komutanlığı tarafından kullanılan malzemeler tanıtıldı. Daha sonra 40 özel askerler aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiler.



Kaynak : PHA