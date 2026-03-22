Yaklaşık 26 milyon seçmenin sandığa çağrıldığı bu kritik turda, belediye başkanları ve meclis üyeleri belirlenecek.

Oy verme saatleri ve seçmen sayısı

Yerel saatle 08.00 itibarıyla kapılarını açan sandıklarda oy verme süreci devam ediyor. Seçim takvimine göre oy kullanma saatleri bölgelere göre şu şekilde planlandı:





Küçük Kentler: Sandıklar saat 18.00’e kadar açık kalacak.



Büyük Kentler (Paris, Lyon, Marsilya vb.): Seçmenler saat 20.00’ye kadar oylarını kullanabilecek.



HABER KAYNAK: FRANSA / TEKHA