Kamil Ocak Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programda protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya gelerek baharın gelişini coşkuyla karşıladı.

Nevruz’un yalnızca bir mevsim değişimi olmadığını, aynı zamanda köklü bir kültürel miras olduğunu vurgulayan konuşmalarda, bu özel günün tarih boyunca milletin ortak hafızasını temsil ettiği ifade edildi. Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan süreçte farklı isimlerle yaşatılan Nevruz’un, özünde her zaman birlik, beraberlik ve kardeşliği simgelediği belirtildi.

“Nevruz Ayrışmanın Değil Kucaklaşmanın Bayramıdır”

Konuşmalarda, Nevruz’un toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönüne dikkat çekilerek, “Ayrışmanın değil kucaklaşmanın, ötekileştirmenin değil ortak paydada buluşmanın bayramıdır Nevruz” mesajı verildi. Milletin birlik ruhunun geçmişten bugüne tüm zorluklara rağmen ayakta kaldığı vurgulanırken, bu dayanışmanın gelecekte de korunacağı ifade edildi.

Gaziantep’te gerçekleştirilen kutlamaların ayrı bir gurur kaynağı olduğu belirtilerek, kentin üretimi ve kültürel yapısıyla Türkiye’ye değer kattığına dikkat çekildi.

Fatma Şahin: “Nevruz Gönüllerimize Cemre Oldu”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında Nevruz’un barış ve sevgi getirmesi temennisinde bulundu. Şahin, yakılan Nevruz ateşinin kötülüklerin son bulmasına ve dünyada barışın hakim olmasına vesile olmasını dileyerek, “Nevruz yalnızca toprağa değil, gönüllerimize de cemre olarak geldi” dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Şahin, Gaziantep Modeli’nin dayanışma temelli bir anlayış olduğuna dikkat çekerek, “Dil, fikir ve işte birlikle daha güçlü bir gelecek inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Çifte Bayram Kutluyoruz”

Nevruz’un baharın gelişiyle birlikte umut ve yenilenmenin simgesi olduğunu belirten Şahin, konuşmasını “Kötülüklerin iyiliğe, ayrışmanın birleşmeye dönüştüğü bu güzel günlerde çifte bayram kutluyoruz” sözleriyle tamamladı.

TÜRKSOY’dan Gaziantep’e Övgü

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev de Nevruz’un Türk dünyasının en köklü bayramlarından biri olduğunu belirtti. Gaziantep’in milli mücadeledeki rolüne dikkat çeken Raev, şehrin “kahramanlığın kalesi” olduğunu vurguladı.

“Nevruz Türk Dünyasını Birbirine Bağlayan Köprü”

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubancybek Omuraliev ise Nevruz’un uluslararası alanda tanınmasının önemine değinerek, bu bayramın Türk devletleri arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade etti. Gaziantep’te yapılan kutlamaların kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Bayramlaşma ile Sona Erdi

Programın sonunda protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaşarak birlik ve kardeşlik mesajlarını yineledi.

HABER KAYNAK: TEKHA