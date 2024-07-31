Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Heniyye’nin dün gece İran’ın başkenti Tahran’da İsrail tarafından düzenlenen suikastla şehit edilmesinin ardından Filistinli kaynaklar, suikastın arkasında İran’ın da desteği olabileceğini ileri sürdü.BURSA (İGFA) - 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’in Filistin’e yönelik soykırım politikası devam ediyor. Bu süreçte işgalci İsrail ordusuna karşı büyük bir direnç gösteren Hamas’ın Siyasi Büro Lideri İsmail Heniyye ise bu direnişin sembol isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran’da törenin ardından İran’ın tahsis ettiği konutunda dün gece saat 02.00 sularında suikasta uğrayarak hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili konuşan Filistinli bir kaynak suikastta İran’ın, güvenlik zafiyetinin yanı sıra işbirlikçi de olabileceğini ileri sürdü.

“GÜVENLİK ZAFİYETİ İLE AÇIKLANAMAZ”

Törene katılmak üzere Tahran’a gideceği söylenen fakat İran’ın, güvenlik problemini sebep göstererek Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ı kabul etmediğini ifade eden kaynak, İran’ın Heniyye’yi davet etmesinin ve kendi tahsis ettiği konutta onu koruyamamasının güvenlik zafiyeti ile açıklanamayacağını kaydetti.

İRAN SUİKAST PLANININ NERESİNDE?

Orta Doğu’da yürütülen istihbarat savaşlarında İran’ın oldukça aktif bir rol aldığını hatırlatan kaynak, böyle bir suikastın İran istihbaratının haberi olmadan yapılmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

İran’ın ya da İran devleti içindeki bir kliğin suikast ile muhakkak bağlantısı olduğunu düşündüğünü ifade eden kaynak, bu suikastın kısa sürede organize edilemeyeceğini; Heniyye’nin törene davetinin bu organizasyonun bir parçası olduğunu ve Heniyye’nin kalacağı konut başta olmak üzere Tahran’daki rotası konusunda İran’ın yönlendirildiğini iddia etti.

Kaynak, suikastın birçok sebebi olduğunu belirtirken bunların arasında en önemlilerinin Hamas’ın motivasyonunu kırmak ve Filistin’i destekleyen liderleri tehdit etmek olduğunu söyledi.

Kaynak ayrıca İran’ın, Heniyye’yi Lübnan’a olan saldırılarını durdurması için İsrail’e kurban vermiş olabileceğini de ifade etti.

MASUM KANLARINI HARİTASINA MÜREKKEP YAPAN HIRSIZ

Filistinli kaynak ayrıca İran’ın, Filistin’in bağımsızlık mücadelesini sahiplendiğini iddia ederek, onu asıl sahiplenmesi gerekenlerin ellerinden aldığını ve senelerdir İsrail ile danışıklı dövüş yaparak bu mücadeleyi tahfif ettiğini söyledi. Kaynak İran’ı, masum insanların kanlarını mürekkep yaparak kendi haritasını yeniden çizmek için onların davalarını çalan bir hırsız olarak tanımladı.

“TÜRKİYE’YE DE MESAJ VAR”

Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Heniyye’nin İran’da suikaste uğramasının Türkiye için de mesajlar barındırdığını belirten kaynak, Türkiye’nin yakın ilişkiler kurduğu Heniyye’nin ölümünün, son günlerde İsrail hükümeti ile Türkiye arasındaki gerginliğe bir cevap ve tehdit niteliği taşıdığını da söyledi. Kaynak, Heniyye suikastının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Saddam Hüseyin benzetmesi yapılmasıyla da ilgili olduğunu kaydetti. Kaynak, Erdoğan’ın İsrail’i daha büyük tehditlerle hedef alması ve yaptırımlar uygulaması için provoke etmek istediklerini söyledi.

“İSRAİL’İN TÜRKİYE’DE DE GÖZÜ VAR”

İstediklerini aldıklarında ABD’nin ve uluslararası örgütlerin Orta Doğu’nun güvenliğini bahane ederek Türkiye’ye müdahale etmenin zeminini hazırlamayı planladıklarını iddia eden kaynak, İsrail’in Filistin ve Lübnan ile sınırlı kalmayacağını, gözünü Suriye ve Türkiye’ye de diktiğini vurguladı.

İsrail’in kurmayı amaçladığı Büyük İsrail Devleti’nin bir kısmının Türkiye sınırları içerisinde kaldığını hatırlatan kaynak, bu proje için düğmeye basıldığını ve bölgedeki tüm devletlerin tehdit altında olduğunu kaydetti. Kaynak ayrıca, bu girişimlerinin 3. Dünya Savaşı’na zemin hazırladığını ve İsrail’in “Armagedon” adını verdiği bu savaşı çıkartmak için her türlü imkanı kullanacağını ifade etti.