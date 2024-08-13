İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı’nda oynanacak rövanşta turu geçmek için gerekli skoru almaya çalışacak. Karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak ve İspanyol hakem Jose Maria Sanchez tarafından yönetilecek. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ve Juan Lopez Mir yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Guillermo Cuadra görev alacak.

Muhtemel 11’ler Belli Oldu

Fenerbahçe’nin Lille maçı öncesi muhtemel 11’i de netleşti. Kadroda şu isimlerin yer alması bekleniyor: Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko ve Dusan Tadic. İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almayı hedefliyor.

Maçın Senaryosu

Fenerbahçe, Lille karşısında iki farklı galibiyet alması durumunda adını bir üst tura yazdıracak. Lille’in galibiyeti veya beraberlik ise Fransız ekibini play-off turuna taşıyacak. Maçın 90 dakikasının 1 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitlik bozulmazsa turu geçen takım seri penaltı atışları ile belirlenecek.

Play-off’ta Rakip Belli Oldu

Fenerbahçe, Lille’i elemesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off turundaki ilk maç 20 veya 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Sarı-lacivertliler, bu turu da geçmesi halinde 15 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alma hakkı kazanacak. Lille’e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Fenerbahçe’nin Avrupa Performansı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 274. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu maçlarda 109 galibiyet, 109 mağlubiyet ve 55 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde 390 gol gördü. Kadıköy’de oynadığı son 15 Avrupa maçında 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak önemli bir iç saha üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe, bu seriyi Lille karşısında da sürdürmek istiyor.

Kaynak : PHA