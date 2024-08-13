Başkan Tutdere konuşmasına, 6 Şubat depremleri sırasında gösterilen destek ve dayanışma için Japonya’ya teşekkür ederek başladı. Tutdere;‘Japonya’nın hem şehrimize hem de deprem illerine yaptığı katkılar çok büyük oldu. Deprem döneminde Japon arama kurtarma ekiplerini görünce gerçekten duygulandık. Hem Adıyaman halkında hem de ülke genelinde Japonya’ya karşı büyük bir güven var’ dedi.

Tutdere, Japonya ile özellikle depreme dirençli kentler konusunda işbirliği yapmak istediklerini belirtti. “Belediye olarak, olası bir depremde vatandaşların ihtiyaçlarına rahatça ulaşabilmesi ve arama-kurtarma faaliyetlerinin yürütülebilmesi için her mahalleye acil yardım konteyneri yerleştirmek istiyoruz. Bu konuda Japonya hükümetinin desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Büyükelçi Takahiko ise, Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılında, yerel yönetimlerle kurulan bu tür temasların iki ülke ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek;. ‘Japonya ve Türkiye, depremlerle karşı karşıya kalan ülkeler. Birinde deprem olduğunda, diğer ülke hemen yardım elini uzatıyor. Japonya’ya karşı duyulan sempatiyi bir güven duygusu olarak görüyoruz ve bu, iki ülke ilişkilerinde önemli bir unsurdur. Japonya, deprem konusunda önemli bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir; bu bilgi, deprem zararlarının azaltılması ve insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında sahada pratiğe dönüşmüştür. Depreme yönelik işbirliği ve dostane ilişkilerin gelişmesi, 100. yıl dolayısıyla bizim için bir dönüm noktasıdır’ dedi.

Kaynak : PHA