Altaylı, özellikle rüzgâr enerjisi lisanslarının kime verildiğini sorgularken, bu lisansların gizlice belirli kişilere dağıtıldığını öne sürdü.

İhalesiz Dağıtılan Lisanslar: Şeffaflığa Darbe"

Fatih Altaylı, yazısında enerji sektöründe faaliyet gösteren birçok iş insanının ihalesiz bir şekilde yapılan bu lisans dağıtımlarından rahatsız olduğunu dile getirdi. Özellikle AKP’ye yakınlığıyla bilinen bazı iş insanlarının bile bu durumu eleştirdiğini belirten Altaylı, hükümetin bu tür kritik adımları şeffaf bir şekilde yürütmediğini ve enerji sektöründeki dengelerin bozulduğunu ifade etti. "Gece yarısı yapılan bu dağıtımların kimlere yapıldığını açıklayın" diyerek yetkililere seslenen Altaylı, bu skandalın kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılması gerektiğini vurguladı.

"Enerji Sektöründeki Adaletsizlik ve Yargı Süreci"

Altaylı, rüzgâr enerjisi lisanslarının adil bir şekilde dağıtılmadığını belirterek, enerji sektöründe faaliyet gösteren büyük bir holdingin sadece 1 megavatlık lisans alabildiğini, ancak diğer bazı şirketlerin büyük lisanslar aldığını ifade etti. Bu durumun yargıya taşınmasının planlandığını dile getiren Altaylı, enerji sektöründeki adaletsizliklerin büyüdüğünü ve yargı sürecinin başlamasının olası olduğunu söyledi. "AKP'ye yakın iş insanları bile bu rezaletten rahatsız" diyen Altaylı, enerji lisanslarının büyük bir bölümünün 'çantacılara' verilmiş olabileceğini öne sürdü.

Muhalefete Eleştiri: "Sessiz Kalmayın"

Fatih Altaylı, yazısında muhalefeti de sert bir şekilde eleştirdi. Muhalefetin bu büyük skandala sessiz kaldığını belirten Altaylı, "Biz bu tür yolsuzlukları yazarken mahkemelerde sürünüyor, hakaretlere maruz kalıyoruz. Ancak muhalefet bu skandal karşısında sessiz kalmaya devam ediyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Altaylı, kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ve bu tür ihalesiz dağıtımların daha fazla gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Rüzgâr Enerjisi Lisansları ve Kamuoyuna Çağrı"

Altaylı, enerji lisanslarının gerçek üreticilere mi yoksa 'çantacılara' mı verildiğini öğrenmek istediğini belirtti. "Hadi sıkıysa açıklayın, bu lisansları kime verdiniz?" diyerek yetkililere çağrıda bulunan Altaylı, enerji lisanslarının adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini söyledi. Rüzgâr enerjisi gibi önemli bir alanda yapılan bu dağıtımların kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılmasının adaleti sağlayacağını belirtti.

Kaynak : PHA