Rozet takdimi sırasında yaptığı konuşmada Özel, AK Parti’nin kadın politikalarını sert bir dille eleştirerek, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin kadınları korumada büyük bir hata olduğunu vurguladı.

"Bu İktidar Kadınları Eşit Görmüyor ve Koruyamıyor"

Özgür Özel, konuşmasında AK Parti’nin kadınlara yönelik politikalarının yetersizliğine dikkat çekti. Özellikle kadına yönelik şiddet vakalarının medyada fail ve mağdur arasındaki ilişki üzerinden magazinleştirilerek yansıtılmasını eleştiren Özel, toplumun bu noktaya nasıl geldiğini sorguladı. AK Parti’nin kadınları eşit görmediğini ve bu nedenle kadınları korumakta başarısız olduğunu ifade etti.

"İstanbul Sözleşmesi Eleştirisi"

Özel, AK Parti’nin kadın haklarına karşı en büyük hamlesinin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi olduğunu belirtti. Bu tek taraflı kararın, kadınların güvenliği ve eşitliği konusunda ciddi bir geri adım olduğunu vurguladı. Özgür Özel, İstanbul Sözleşmesi’nin kadınları şiddetten koruma ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yönünde kritik bir rol oynadığını ifade ederek, bu sözleşmenin iptal edilmesiyle kadınların güvenliğinin daha fazla tehlikeye atıldığını dile getirdi.

"CHP Kadın Haklarını Savunmaya Kararlı"

Özel, CHP’nin kadın haklarını savunmaya kararlı olduğunun altını çizdi. Kadınların eşit haklara sahip olmaları ve şiddetten korunmaları konusunda CHP’nin güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğini belirtti. AK Parti’nin kadınlara yönelik politikalarının aksine, CHP’nin kadınların yanında olduğunu ve onların haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak : PHA