Törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güvenliğini sağlamada yerli ve milli teknolojinin rolüne vurgu yapan Erdoğan, savunma sanayii alanında atılan adımlarla Türkiye'nin güvenlikte bağımsız bir ülke haline geldiğini belirtti.

Yerli ve Milli Teknoloji Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçlerinin araç ve ekipmanlarının modernizasyonu için büyük bir adım atıldığını ifade ederek, bu süreçte yerli ve milli üretim kapasitesinin önemine dikkat çekti. "Türkiye Yüzyılı'nın temel direklerinden birini güvenlik olarak görüyoruz" diyen Erdoğan, yerli teknolojilerin Türkiye’nin güvenlik stratejilerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Erdoğan, "Teknik kapasitemizi artırıp, yeni mücadele konseptleri geliştiriyoruz. Terör örgütleriyle, mafya ve çetelerle mücadelemizde yerli ve milli silahlarımızın etkisi büyük" diye konuştu.

"Savunma Sanayiinde Tam Bağımsız Türkiye Hedefi"

Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayii alanında önemli başarılara imza attığını ve yerli üretim kapasitesiyle bağımsız bir savunma altyapısı oluşturduklarını belirtti. "Milli teknoloji hamlemiz sayesinde Türkiye, güvenlik alanında kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke haline geliyor" diyen Erdoğan, yerli üretim silah ve araçların güvenlik operasyonlarında kullanıldığını vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadelede kendi geliştirdiği silah ve araçları kullanarak dışa bağımlılığını azalttığını söyledi.

Terörle Mücadelede Yerli Teknoloji

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda yerli ve milli silahların kullanıldığına dikkat çekti. "Güvenlik güçlerimiz, eli kanlı teröristlere karşı 35.500’den fazla operasyon düzenledi ve bunları milli silahlarımızla gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, Lübnan’daki terör saldırıları sonrasında Türkiye’nin yerli üretim savunma sistemlerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Erdoğan, "Savunma sanayiimizde hedefimiz tam bağımsızlıktır ve bunu başaracağız" dedi.

Silah Lobilerine Karşı Mücadele

Erdoğan, savunma sanayiinde gelişen Türkiye’nin uluslararası arenada bazı çevreleri rahatsız ettiğini de belirtti. "Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları, büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyorlar" diyerek, Türkiye’nin bu güç odaklarına karşı dimdik durduğunu ifade etti. Erdoğan, savunma sanayii yatırımlarının, ülkenin bağımsızlığını ve güvenliğini sağlamada hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Güvenlik Güçlerine Yeni Araçlar

Erdoğan, törende 7.204 yeni aracın güvenlik güçlerinin hizmetine sunulduğunu belirterek, araçların büyük bölümünün yerli üretim olduğunu söyledi. Bu araçların Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın güç ve etkinliğini artıracağını ifade eden Erdoğan, "Polisimizin ve jandarmamızın devriye gezmediği, ayak basmadığı hiçbir yer kalmayacak" dedi. Güvenlik güçlerinin, vatandaşların huzurunu bozan her türlü tehdide karşı anında müdahale edebilmesi için teknolojik kapasitenin artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Güvenliği İçin Kararlılık Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden her türlü unsurla mücadelede kararlı olduklarını dile getirdi. "Devletimizin ve milletimizin huzurunu bozan kim olursa olsun, güvenlik güçlerimizin çelikten yumruğuyla karşılaşacaktır" diyen Erdoğan, terörle, uyuşturucu tacirleriyle ve mafya örgütleriyle mücadelede güvenlik güçlerinin tam yetkiyle görev yaptığını belirtti. Türkiye’nin huzurundan ve güvenliğinden taviz verilmeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Bu mücadelede yerli ve milli teknolojilerimizin katkısı büyük" diye konuştu.

Savunma Sanayiinde Yeni Hedefler

Savunma sanayiinde atılan adımlarla Türkiye’nin kendi teknolojisiyle bağımsız bir şekilde hareket edebildiğini belirten Erdoğan, yeni projelerle bu kapasitenin daha da artırılacağını söyledi. "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar çalışmalarımız sürecek" diyen Erdoğan, yerli teknolojinin geliştirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Tören Sonrası Araçlar Hizmete Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına teslim edilen 7.204 yeni araç, güvenlik güçlerinin hizmetine sunuldu. Bu araçların Türkiye genelinde devriye, operasyon ve güvenlik görevlerinde kullanılacağı belirtildi. Teslim edilen araçlar, güvenlik birimlerinin operasyonel kapasitesini artırarak suç ve terörle mücadelede önemli rol oynayacak.

Yerli Teknolojiyle Güçlü Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin güvenlik alanındaki başarılarının, yerli ve milli teknolojiye yapılan yatırımlar sayesinde gerçekleştiğini belirterek, "Güçlü bir Türkiye için yerli üretime, milli teknolojiye daha fazla yatırım yapacağız" dedi. Türkiye, güvenlik güçlerine sağlanan yeni araçlarla hem iç güvenlikte hem de sınır ötesi operasyonlarda gücünü artırmaya devam edecek.

Kaynak : PHA