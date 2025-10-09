Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin de katkı sağladığı Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Ateşkesten Büyük Memnuniyet Duyuyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şarm El Şeyh'te yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum' ifadelerini kullandı.

'ABD, Katar ve Mısır'a Teşekkür Ediyorum'

Ateşkes sürecine destek veren ülkelere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail hükûmetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır'a hassaten teşekkür ediyorum' dedi.

'Türkiye Sürecin Yakın Takipçisi Olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin anlaşmanın uygulanmasını yakından takip edeceğini ve sürece aktif katkı sunmaya devam edeceğini belirterek, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak varlığını kazanmasının Türkiye'nin önceliği olduğunu ifade etti.

'Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.' dedi.

'Filistinli Kardeşlerimize Dualarımızla'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının sonunda Filistin halkına desteğini yineleyerek şun ifadelere yer verdi:

'Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin.'

Kaynak : PERRE