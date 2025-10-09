Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarca zararlısına karşı mekanik, biyoteknik, biyolojik ve kimyasal yöntemleri kapsayan geniş ölçekli bir mücadele programı yürüttüğünü açıkladı. Program kapsamında, ülke genelinde 631 farklı lokasyonda 1272 teknik personel görev alıyor.

Doğal Düşmanlar Devreye Alındı

Biyolojik mücadele kapsamında, 2024 yılında kahverengi kokarca popülasyonunu baskı altına almak için 207 bin 286 doğal düşman üretilerek 35 ilde salım yapıldı. 2025'te ise bu sayı 1 milyon 156 bine çıkarıldı ve 40 ilde salımlar gerçekleştirildi.

Feromon Tuzaklarla Etkin Kontrol

Biyoteknik mücadele çerçevesinde 82 bin 994 feromon tuzak kurulurken, kimyasal mücadele kapsamında 2024-2025 döneminde 1 milyondan fazla hanede ilaçlama yapıldı. kahverengi kokarca ile mücadelede kullanılmak üzere toplam 160 milyon 925 bin TL bütçe ayrıldı.

Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları

Zararlıya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 69 bin 63 üretici, 1070 basın mensubu ve 2 bin 160 sektör temsilcisi bilgilendirildi. Ayrıca mücadeleye yönelik 79 bin 133 eğitim materyali sahaya dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Tarım ürünlerine ciddi zarar veren 'Kahverengi Kokarca Zararlısı'na karşı ülke genelinde çok yönlü mücadelemiz sürüyor. Hem doğayı hem üreticimizi koruyoruz. Üreticilerimizin desteğiyle zararlının etkilerini en aza indirmekte kararlıyız.'

