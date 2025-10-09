Mısır'ın ev sahipliğinde yürütülen görüşmeler sonunda Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşması imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını duyurdu. Trump, 'Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Trump, barış süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, 'Büyük olasılıkla Mısır'a gideceğim, şu anda herkes orada toplanmış durumda. Rehineler serbest bırakılmadan önce ya da serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Orta Doğu'ya gideceğim. Orta Doğu'da barışı sağlayacağız' dedi.

Hamas: 'Gazze'ye Yönelik Savaş Sona Eriyor'

Hamas'tan yapılan açıklamada, 'Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyururuz' denildi.

Açıklamada, 'Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın nihai olarak sona erdirilmesi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi yönündeki çabalarını da memnuniyetle karşılıyoruz' ifadeleri yer aldı.

Hamas, İsrail'in anlaşmanın gereklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz' açıklamasını yaptı.

Netanyahu: 'Tüm Esirleri Geri Getireceğiz'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, 'Tanrı'nın izniyle tüm esirleri geri getireceğiz' ifadesini kullandı.

Hamas ise esir takası kapsamında serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesini arabuluculara ilettiğini ve 'son Filistinli esir serbest kalana kadar' çabaların süreceğini belirtti.

Türkiye'den 'Kalıcı Barış' Vurgusu

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada imzalanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

'Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz. Varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, insani bir felaketin yaşandığı Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması gerekmektedir. Türkiye bundan sonra da Gazze'ye yoğun şekilde insani yardımda bulunmaya devam edecektir.

Orta Doğu'da kalıcı barış ancak İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasıyla mümkündür. Ateşkes müzakerelerinde sağlanan bu ivmenin iki devletli çözümün hayata geçirilmesine de katkı sağlamasını umuyoruz.'

Kaynak : PERRE