Adıyaman genelinde gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktalarında sürücülerle sohbet ederek emniyet kemerinin hayati önemini anlattı. Broşürler dağıtılarak, kemerin olası kazalarda ölüm ve yaralanma riskini büyük ölçüde azalttığı vurgulandı.

Trafik polisleri, 'Bir kural bir ömür demektir. Trafik kazalarının nerede ve ne zaman olacağını bilemeyiz ancak emniyet kemeri takarak küçük bir hareketle büyük bir fark yaratabiliriz. Emniyet kemeri takmak, yaralanma riskini yüzde 50 oranında azaltıyor' sözleriyle sürücülere çağrıda bulundu. Vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu etkinlikte, güvenli sürüş alışkanlıklarının hayat kurtardığı mesajı verildi.

Kaynak : PERRE