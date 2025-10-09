Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Besni ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mega Polietilen Fabrikası'nın bahçe kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde meydana gelen yangın, çevrede büyük endişe yarattı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler fabrikanın üretim bölümüne sıçramadan söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bahçe kısmında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE