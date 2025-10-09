Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzuru ve güvenliğinin korunması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla 3 Ekim 2025 tarihinde 'Huzurlu Sokaklar-18' genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 1202 şahıs, 279 araç, 139 motosiklet ile 32 park ve bahçe kontrol edildi.

Gerçekleştirilen kontroller sonucunda, trafik yönünden eksiklikleri tespit edilen araçlara toplam 44 bin 766 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan sorgulamalarda 1 aranan şahıs yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için benzer uygulamaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak : PERRE