Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, çeşitli üniversitelerdeki bazı fakülteler, yüksekokullar ve enstitülerin kapatılmasına ve yeni eğitim kurumlarının açılmasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Aynı kararda iki üniversitede ise fakülte ismi değişikliğine gidildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye genelinde 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatma kararı alındı.

Aynı kararla birlikte 14 yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kurulması onaylanırken, iki fakültenin adının değiştirilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Söz konusu karara göre açılan yeni kurumlar arasında Turizm Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Yapay Zekâ Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü bulunurken, kapatılan ve açılan kurumlar şöyle listelendi:

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı aynı kararlarla, Karabük Üniversitesi'ndeki Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'nin ismi "Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi" olarak, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki Veterinerlik Fakültesi'nin ismi ise "Veteriner Fakültesi" olarak değiştirildi.