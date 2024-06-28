Şehit Fevzi Mahallesi'nde işyerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından işyerinde yapılan incelemede 100 bin TL değerindeki harita ölçüm cihazı ve inşaat malzemelerin çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak, görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin S.Ç. ve M.P., olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda çaldıklarıyla birlikte gözaltına alındılar. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Kaynak : PHA