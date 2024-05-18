Mardin’de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “28 Şubatçıların affedilmesinin zamanlaması bize manidar geliyor. DEM Parti ile ilgili karar hukuku gibi bir süreçtir.” dediŞehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Konuşmasına Şanlıurfa ziyaretlerine değinerek başlayan Erbakan, “Şanlıurfa’da 7 ayrı ilçemizde ziyaretler gerçekleştirdik. Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi ve Karaköprü Belediyesini almamızın yanında diğer ziyaret ettiğimiz ilçelerimiz de Şanlıurfa’nın hemen hemen her ilçesinde yüzde 30’un üzerinde oy oranlarına ulaşmamız hasebiyle teşekkür ziyaretlerimizi yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Karaköprü Belediye Başkanımıza ayrıca hayırlı olsun ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.” dedi.

Bugün ki program için Mardin’e geldiklerini ve sırasıyla Artuklu, Ömerli Yeşilli ve Midyat ilçelerine teşekkür ziyaretlerini gerçekleştireceklerini söyleyen Erbakan, “Yeşilli ilçemizde yüzde 17 oranına ulaştık. Ömerli ilçemizde yüzde 31 oy oranına ulaştık ve Midyat ilçemizde yüzde 16 oy oranına ulaştık. Bütün bu sonuçlar, Türkiye genel sonuçlarıyla beraber 31 Mart seçimlerinde milletimizin yeniden refah Partisi’ne milli görüşe göstermiş olduğu teveccühü açık bir şekilde ortaya koydu. Bununla beraber teşkilatlarımızı ve belediye başkan adaylarımızın üstün gayreti bütün zorluklara rağmen imkânsızlıklara rağmen gerçekten de büyük bir performans ortaya koyarak bu önemli sonuç elde edildi. Hazine yardımı ve iktidar gücü olmadan, medya ve dış güçlerin desteği olmadan tamamen milli görüşün bereketi, teşkilatlarımızın davaya, belediye başkanı adaylarımızın gayreti ile bu sonuçlar elde edilmiş olundu. Bu sonuçlar milletimizin feraseti ve basiret ile çok önemli bir rol oynadı. Milletimiz bu seçimde milli görüşe ve Yeniden Refah Parti’mize büyük bir destek verdi. İl ve ilçe bazındaki sonuçların yanında Türkiye genelinde bir önceki seçimde yüzde 2.9, bu seçimde belediye meclis üyeliği Türkiye geneli sonucu olarak da yüzde 7 oy oranına ulaşıldı. Bu bir sene dahi geçmeden kısa bir süre içerisinde yüzde 2.9’dan yüzde 7 oylarımızın çıkmasıdır. Bununla beraber 132 ilçede yüzde 20’nin üzerinde oy alındı. 210 ilçede de yüzde 10’un üzerinde oy alındı. 3 milyon oy yüzde 7 oy oranı ve 63 belediye bunlardan bir tanesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir tanesi de Yozgat il belediyesi, diğerleri de il ve ilçe belediyeleri.” ifadelerini kullandı.

‘YENİDEN REFAH PARTİMİZİ 2028 SEÇİMLERİNDE İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ’

Türk Milletinin kendilerine gösterdiği teveccühü 89 ve 94’teki Milli Görüş Belediyeciliğine borçlu olduklarını vurgulayan Erbakan, “Muazzam bir teveccüh gösterdi milletimiz. Milletimiz neden bu teveccühü gösterdi, çünkü milli görüş tarihinde milletimize ülkemize yapılan hizmetleri hatırlıyor ve 89 ve 94’teki milli görüş belediyeciliği dönemini hatırlıyor. 96 ve 97 yılında rahmetli Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemdeki hizmetleri milletimiz hatırlıyor. O dönemde büyük bir bolluk ve bereket dönemi yaşandı. İşçi, memur ve çiftçi ciddi bir refah seviyesi artış sağlandı. Dar gelirli milyonlar ilk defa böyle muazzam bir imkana kavuştular. Ve bunun üzerine tabii ki çarşıya pazara esnafa gittiler ceplerinde para olduğu için. Esnafın işleri açıldı ve esnafın işleri açıldığı için üreticinin işleri açıldı bütün bir ekonominin şartları dönmeye başladı. İlk defa tek bütçe yapıldı. Ve ilk defa borçsuz damsız ve vergisiz kaynak paketleri ile kaynak üretildi. Zaten bu kaynak millete verildiği için bolluk ve bereket yaşandı. Bütün bu hizmetleri milli görüş tarihinin hazırlayan bilen ve özlem duyan milletimiz bu durumun temsilcisi olarak Yeniden Refah partimize bu seçimlerde büyük bir teveccüh gösterdi. Tabii ki bizler bundan sonra çalışmalarımıza çok daha yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Milletimizin teveccühünü daha da üst seviyeye çıkarmak için teşkilat çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Yeniden Refah partimizin kurulduğu günler bugüne kadar sürekli halkımızın içindeydi. Anadolu Buluşmaları ile milletimizle buluşuyordu. Şimdi inşallah daha da yoğun bir şekilde bu çalışmalar devam edecek. Kazanmış 63 belediyemizde milletimizin bu güvenine layık olmak milli görüş belediyeciliği ve ahlaklı belediyecilik uygulayacağız. Ve bu yapılacak hizmetlerin etkisiyle de teşkilatlarımızın da gayretleri ile Yeniden Refah partimizi 2028 seçimlerinde iktidara taşıyacağız. Gayretimiz çabamız bu yönde. Bu teveccühü inşallah daha yukarıya taşımak ve kazanmış olduğumuz Belediyelerdeki icraatlarımıza milletimizin kalbindeki yerimizi daha da sağlamlaştıracağız.” diye konuştu

‘MİLLETİMİZİN GÜNDEMİ EKONOMİK KRİZDİR’

Sadece yerel yönetimler ile sorunların çözülmeyeceğini vurgulayan Erbakan, “Bunların çözülebilmesi için merkezi iktidar yetkisi gerekiyor. Bunların da çözülebilmesi için 2028 yılında Yeniden Refah partimizin iktidar yapmak istiyoruz. Bir defa Türkiye’de en önemli problemlerden bir tanesi milletimizin gündemi ekonomik krizdir.” dedi

‘ESNAF KAN AĞLIYOR’

5 kişilik bir ailenin açlık sınırının 25 bin TL olduğunu hatırlatan Erbakan, bu sınırın milyonlarca asgari ücretli kesimin açlık sınırının altında yaşadığının kanıtı olduğunu söyledi. Erbakan, şunları kaydetti: “Diğer taraftan emekli maaşına baktığımız zaman 10 bin TL olduğunu görüyoruz. Milyonlarca emekli açlık sınırının yarısı kadar bir maaşla hayat mücadelesi veriyor. Yoksulluk sınırı bugün dört kişilik aile için 60 bin TL’ye dayanmış. Ayda 60 bin TL’den az geliri olan aileler bugün Türkiye’nin şartlarında yoksuldur. Temel ihtiyaçlarını tamam manasında karşılamıyor. Bu hesaba göre Türkiye’de halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında yüzde 80’i yoksulluk sınırının altındadır. Enflasyonda dünya dördüncüsü olmuş durumdayız. Bizim önümüzde sadece Arjantin, Lübnan ve Suriye kalmış durumda. Suriye, 10 yıldan uzun süredir savaş içerisinde olan bir ülke. Arjantin zaten her zaman açık dünya şampiyonu bu konuda. Venezüella dahi geride bırakmış bir enflasyon oranına sahibiz. Türk verilerine göre yüzde 68 oranında. Avrupa birliği ülkeleri arasında birinci sıradayız Gıda enflasyonda da dünya üçüncüsü. Normal enflasyon oranı yıllık 68 ile dünya dördüncüsü gıda enflasyonu oranına baktığınızda yüzde 70 ile dünya üçüncüsü olmaktayız. Bu enflasyon ortamında verilmiş olan maaşlarla ve bu gelir seviyesiyle milletimizin hayatta kalması mümkün değildir. Peki, emekli, asgari ücretli ve memur dışında çiftçilerimiz elektrik fiyatları ile sulama yapması mümkün değildir. İthal gübre fiyatları ile tohum fiyatları ile ve mazot fiyatıyla tarım ve hayvancılığı yapabilmesi mümkün değildir. Esnaf kan ağlıyor. İş yeri kiraları enerji maliyetleri vergi döviz kurları ve faiz oranlarıyla bütün bunların yanında hepsinin bir kenara bıraksanız alım güçleri yok. Toplumun yüzde 85’i yoksul olursa yüzde 45’i açlık sınırının altında olursa toplumun alım gücü olabilir mi? En iyi esnaflığı ve en iyi ürün de getirseniz bir satış yapmanız ve eve ekmek götürebilmeniz mümkün olmuyor.”

‘ZAMANLAMA MANİDAR’

Erbakan, son günlerde gündemde olan 28 Şubat hükümlerinin affedilmesi konusunda da affedilme zamanlarının kendilerine manidar geldiğini söyledi. Erbakan, “Neden böyle bir zamanda neden şimdi yapıldı bunla ilgili tabii ki takdiri milletimize bırakıyoruz. DEM Parti ile ilgili karar hukuku gibi bir süreçtir. Karar verildi, bunun gerekçesini, sebeplerine bakmamız ve incelememiz gerekir ve buna göre bir yorum yapmamız daha doğru olur diye düşünüyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.