“Adıyaman Belediyesporlu futbolcu maçta bilincini kaybetti, dili boğazına kaçtı”

Kahta İlçe Stadı’nda oynanan, Adıyaman Belediyespor, Gergerspor Play Out mücadelesinde Adıyaman Belediyespor futbolcusu Hacı Yusuf Fırat kafasına aldığı darbe sonrası baygınlık geçirdi. Aldığı darbe sonrası bilincini kaybeden sporcunun dili boğazına kaçtı.

90 dakikası golsüz tamamlanan maçta, ikinci uzatma devresi oynanırken, maçın 110. dakikasında başına aldığı darbe sonrası bayılan ve dili boğazına kaçan Hacı Yusuf Fırat’a ilk müdahaleyi statta bulunan ambulans görevlileri gerçekleştirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan futbolcunun durumunun iyi olduğu bildirildi.

“Adıyaman Belediyespor, Gergerspor Play Out mücadelesi, Gergerspor futbolcusu Sefa Yılmaz’ın uzatma devresinde attığı golle Gergerspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı”

Ponto MK Gergerspor bugün Kahta İlçe Stadı'nda oynanan Play Out Müsabakası sonucunda 2024-2025 sezonunda Adıyaman’ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil etmeye hak kazandı. Oynanan karşılaşmayı taraftarların yanı sıra Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan, Adıyaman ASKF Başkanı Cenap Taşkın'da tribünden takip eden isimler arasındaydı. Karşılama öncesi iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşanmış olsa da teknik adamlar ve yöneticilerin zamanında müdahalesi ile olaylar büyümeden sona erdi.

Karşılamanın ilk yarısında Gergerspor iki tehlikeli atak yapmasına rağmen golü bulamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Gergerspor ataklarını sıkılaştırdı. Her iki takım da karşılıklı olarak gol bulamazken, karşılamanın normal süresi de golsüz beraberlikle sonuçlandı. 90 dakikası golsüz tamamlanan müsabaka uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında Ponto MK Gergerspor oyuna sonradan giren Sefa Yılmaz'ın attığı gol ile maçta 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında başka gol çıkmazken, karşılamadan 1-0 skorla galip ayrılan Ponto MK Gergerspor 2024-2025 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de Adıyaman’ı temsil etmeye hak kazandı.

Kaynak : PHA