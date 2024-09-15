Proje, depremden etkilenen Adıyaman’a moral ve destek mesajı verdiği gibi, engellilere yönelik farkındalık yaratmayı ve çocuk felci ile mücadele kampanyasına dikkat çekmeyi amaçladı.

"Tarih ve Doğa ile İç İçe Bir Yolculuk"

Organizasyonun ilk gününde katılımcılar, Adıyaman’ın tarihî ve kültürel miraslarını gezdi. Commagene uygarlığına ait ören yerlerinden Karakuş Tümülüsü ve Roma dönemine ait Cendere Köprüsü, bu etkinliğin önemli duraklarından oldu. Engelli bireyler, rotaryenler, Mehmetçik ve genç gönüllülerin yardımıyla, zorlu bir tırmanışın ardından Nemrut Dağı’nın zirvesine ulaştılar. Bu tarihi yolculuk, fiziksel bir dayanıklılığın ötesinde, ortak bir dayanışma ve birlik ruhunu yansıttı.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Kerem Oranlı, organizasyonun bu yılki teması hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl, 6 Şubat depremleri nedeniyle bu etkinliği gerçekleştiremedik. Ancak bu yıl ‘Adıyaman’ı Unutmadık, Unutmayacağız ve Yanındayız’ diyerek, yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda engelli birey ve rotaryenle bir araya geldik. Bu proje ile engelli kardeşlerimizin sorunlarına dikkat çekmek istiyoruz. Aynı zamanda, Rotary’nin dünya genelinde başarıyla yürüttüğü ‘Çocuk Felcine Son’ kampanyası kapsamında aşının önemini vurgulamayı amaçladık.”

Oranlı, organizasyonun Adıyaman’ın ve Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağladığını ve bu tür etkinliklerin bölgenin kültürel mirasını uluslararası arenaya taşıdığını belirtti.

"Zirvede Unutulmaz Bir Konser"

Nemrut Dağı’nın zirvesi, bu yıl bir kültürel buluşmaya da sahne oldu. Dünyaca ünlü gitar sanatçısı Cenk Erdoğan ve Trio ekibi, bu tarihi mekânda bir konser verdi. Güneşin devasa kral ve tanrı heykelleri arasında batışını izlerken dinleyicilere müzikal bir şölen sunan Erdoğan, Doğu ve Batı kültürlerini harmanlayan eserleriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Erdoğan, Adıyaman’a ithafen hazırlanan “Düz Dara Yar Düz Dara” türküsünün özel bir düzenlemesini de seslendirerek, bölgeye olan desteğini gösterdi.

Sanatçı Cenk Erdoğan konser sonrasında şu ifadeleri kullandı:

“Nemrut Dağı’nda, tarihin zirvesinde bir konser vermek, uzun zamandır hayal ettiğim bir şeydi. Taşların ve tarihin büyülü atmosferinde Doğu ve Batı müziğini bir araya getirerek bir performans sergilemek bizim için inanılmaz bir deneyim oldu. Bu projede yer almak ve engelli bireylerin de aramızda olduğu böyle anlamlı bir etkinlikte çalmak bizi çok mutlu etti. Adıyaman’a olan sevgimi, burada özel olarak çaldığımız eserlerle ifade etmeye çalıştık. Bu atmosferde klibimizi de çekeceğiz.”

"Rotary’den Çocuk Felcine Son Mesajı"

Etkinlik kapsamında, Rotary’nin dünya çapında sürdürdüğü "Polio" (Çocuk Felcine Son) kampanyasına dikkat çekildi. Rotary 2430. Bölge Guvernörü Kerem Muradi, bu projenin yalnızca engellilerin toplumsal farkındalığını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda aşının hayati önemine de dikkat çektiğini vurguladı. Muradi, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Rotary’nin uluslararası projelerinden biri olan Polio kampanyası kapsamında, aşının önemine dikkat çekmek için Nemrut Dağı’nda bir araya geldik. Ayrıca bu etkinlik, depremden en çok etkilenen şehirlerimizden biri olan Adıyaman’ı unutmadığımızı ve unutmayacağımızı bir kez daha göstermemizi sağladı. Adıyaman, tarihî ve kültürel zenginlikleriyle çok kıymetli bir şehir. Depremin ardından bu şehirde birçok projeye imza attık ve yaraların sarılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Muradi, organizasyonun engellilere yönelik farkındalığı artırmada önemli bir rol oynadığını ve Rotary’nin bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğini belirtti.

"Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nden 23 Yıllık Destek"

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün eski başkanlarından Ferit Binzet, 23 yıldır devam eden bu proje hakkında duygularını paylaştı:

“Bu proje, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden engelli bireylerimizi ve onları destekleyen rotaryenleri bir araya getiren çok önemli bir etkinlik. Bu yıl deprem felaketinin ardından, burada bulunmanın anlamı daha da büyük. Nemrut Dağı’nda Cenk Erdoğan ve Trio’nun verdiği konser ise bu etkinliği taçlandırdı. 2206 metre yükseklikte, dünyanın en büyük açık hava müzelerinden birinde böyle bir organizasyon düzenlemek, hem Adıyaman’ın unutulmadığını göstermek hem de engelli kardeşlerimize destek olmak adına çok anlamlı.”

Binzet, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Adıyaman’ın yaralarının sarılması ve eski günlerine dönmesi için dayanışmanın önemine dikkat çekti.

"Adıyaman İçin Birlik ve Dayanışma Mesajı"

Etkinliğin sonunda, tüm katılımcılar ellerinde "Adıyaman’ı Unutmadık, Unutturmayacağız, Yanınızdayız ve Çocuk Felcine Son" yazılı pankartlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Organizasyon, Adıyaman’ın depremin ardından moral bulmasına katkı sağlayan önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi. Gönüllüler, rotaryenler ve engelli bireyler, bu tür etkinliklerin sosyal sorumluluk bilincini artırdığına dikkat çekerek, Adıyaman’a yönelik desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirttiler.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından 23 yıldır düzenlenen "Engellilerle Zirvede" projesi, bu yıl da engelleri aşmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı başardı. Deprem yaralarını sarmaya çalışan Adıyaman’da bu etkinlik, hem yerel halk hem de katılımcılar için unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.

Kaynak : PHA