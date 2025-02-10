Ne Olmuştu?

Olay, 20 Eylül 2024’te Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesi’nde meydana geldi. Çobanlık yapan 46 yaşındaki zihinsel engelli Nail Yener, hayvanlarını otlatırken Melek G. ve Seçil G. kardeşler yanına geldi. İddiaya göre, kardeşler Yener’den kendilerine içki almasını istedi. Olumsuz yanıt alan Seçil G., sopayla Yener’e saldırdı.

Şiddet anları Melek G. tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde başından darbeler alan Yener’in, "Allah’ını seversen vurma" diyerek yalvardığı, ancak Seçil G.’nin sopayla vurmaya devam ettiği görülüyor.

Olay sonrası Nail Yener, Andırın Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığına başvurarak şikayetçi oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin savcılık talimatıyla gözaltına alındığını açıkladı.

İlk Duruşmada Tahliye Edildiler

Şüpheli kardeşler hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İddianamede:

"Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla basit yaralama",

"Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit",

"Alenen hakaret" suçlarından Melek G. için 11 yıl 10 aya kadar, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Seçil G. için ise 7 yıl 11 aya kadar hapis cezası istendi.

Ancak şüpheliler, çıkarıldıkları ilk duruşmada tahliye edildi.

Bakanlıktan Açıklama: Tutuklama Kararı Çıktı

Kamuoyunda büyük tepki çeken tahliye kararının ardından Adalet Bakanlığı, saatler sonra Melek G. ve Seçil G.’nin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener’in sopayla dövülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melek G. ve Seçil G. tutuklanmıştır."

Olay, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırırken, mağdurun zihinsel engelli olması ve şiddetin görüntülerle belgelenmesi kamuoyunda infial yarattı. Adalet Bakanlığı’nın müdahalesiyle şüphelilerin tutuklanması, sürecin yeniden değerlendirileceği yönünde bir gelişme olarak yorumlandı.

Kaynak : PHA