51 Kişi Cezaevine Gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi’nde ifadeleri alınan ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verilen 51 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

İmamoğlu’na Yöneltilen Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, Ekrem İmamoğlu, “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap” (kamu görevlisinin görevini kötüye kullanarak çıkar sağlaması), “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” suçlamalarıyla tutuklandı.

Açıklamada, İmamoğlu hakkında yürütülen “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlamasına ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, ancak mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiği için bu aşamada bu talebin reddedildiği belirtildi.

Başsavcılıktan İtiraz Hazırlığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun “terör örgütüne yardım” suçundan tutuklanma talebinin reddine yönelik karara itiraz edecek. Aynı zamanda, İmamoğlu’nun bir kısım suçlardan serbest bırakılmasına ilişkin karara karşı da İmamoğlu’nun avukatlarının itiraz hazırlığında olduğu bildirildi.

Hakimlik Kararı

Hakimlik kararında, İmamoğlu’nun “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlamasına ilişkin dosyada yer alan:

MASAK raporları,

Tanık beyanları,

HTS raporları,

Kolluk tutanakları

ile kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi. Kararda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklanmasına karar verildiği de hatırlatıldı.

“Kent Uzlaşısı” İddiaları

Kararda, İmamoğlu’nun dışında, şüpheliler Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan ve Resul Emrah Şahan’ın PKK/KCK terör örgütü siyasal alan yapılanması sorumlusu firari Azat Barış ile HTS kayıtlarının bulunduğu vurgulandı. Şüphelilerin örgütün faaliyetlerini kolaylaştırdıkları iddia edildi.

Tutuklama Kararı ve Gerekçeleri

Hakimlik, İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik kararında şunları belirtti:

Atılı suçun vasıf ve mahiyeti,

Kanunda öngörülen ceza sınırları,

Kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması,

Adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı.

Kararın ölçülü olduğu kanaatiyle İmamoğlu’nun tutuklanmasına hükmedildi.

Ekrem İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’ne sevk edilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kaynak : PHA