İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim esnasındaki kazada yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Olay, Riva Beykoz'da İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nın eğitiminde yaşandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eğitim esnasında, 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Dz.Tğm. Mustafa Kemal ÖZ, derhâl kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

Şehit olan Deniz Teğmen Öz'ün memleketi Niğde'de toprağa verileceği öğrenildi.