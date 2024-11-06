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Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yandırıcı, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı görenlerini ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı Balıkayağı Köprülü Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 40 yaşındaki Rukiye Yandırıcı’ya sürücünün ismi öğrenilemeyen 63 ZP 333 plakalı otomobil sürücüsü çarptı.

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