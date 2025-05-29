Buna göre Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi bir önceki yıla göre 15 Mayıs 2025 tarihi itibariyle 204 yeni üye artışı ile güven tazeledi.

Yetkili sendika belirleme süreci kamu sendikalarının üye sayılarına göre 15 Mayıs tarihi esas alınarak işletiliyor. Üye sayısı en fazla olan kamu sendikası yetkili sendika olarak belirleniyor. Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi 5858 üye sayısıyla kendisine en yakın üye sayısına sahip sendikaya 4263 farkla yetkili sendika olarak belirlendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adıyaman İl Başkanı Mehmet Demir, “Bize güvenerek ve güç vererek yeniden yetki veren, üyelerimizin başta olmak üzere kamu çalışanlarının umudu ve sesi olma sorumluluğunu yeniden üstlenmemize vesile olan tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyorum”dedi.

“yüzde 59 üye oranı ile zirvedeki yerimizi 2025 yılında da perçinleyen Şube Yönetim Kurulumuza, Üniversite ve İlçe Başkanlarımıza ve Yönetimlerine, Kadınlar Komisyonumuza, Genç Memur Sen ve Engelli Komisyonumuza, İşyeri Temsilcilerimize, özellikle de bizlere güvenen tüm teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum “ ifadelerini kullanan Demir, bugüne kadar olduğu gibi eğitim çalışanlarının sesi ve umudu olmaya devam edeceklerini, sorunlu değil sorumlu sendikacılık ilkesiyle hareket edeceklerini söyledi.

“Tüm zorluklara rağmen inanç, azim ve kararlılıkla sahada gösterilen üstün fedakârlık ve emek sayesinde sendikamız bir kez daha güvenin ve birliğin adresi olmuştur” şeklinde konuşan Demir, “bu başarıda üyelerimizle birlikte tüm teşkilatımızın alın teri, emeği, yüreği ve adanmışlığı vardır. Emek, ömür ve gönül verenlere teşekkür ediyorum “ ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA