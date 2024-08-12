AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde biri saat 16.24'te, diğeri ise Çanakkale Gökçeada açıklarında saat 16.39'da 4,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Ege Denizi'nde biri yerden 14,59 kilometre, diğeri ise 10,52 kilometre derinliğinde 15 dakika arayla 4,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. 

Pençe Kilit'te hava harekatı: 17 terörist etkisiz! Pençe Kilit'te hava harekatı: 17 terörist etkisiz!

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son deprem Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ile Çanakkale Gökçeada açıklarında saat 16.39'da kaydedildi.

Depremin 10,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1822994811286110281

Kaynak: igf