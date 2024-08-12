Türk Kara Kuvvetleri ve Türk Özel Kuvvetleri takımları, yarışmayı sırasıyla birinci ve ikinci sırada tamamlayarak Avrupa’nın en iyi keskin nişancıları olduğunu kanıtladı. Üçüncülüğü ise Finlandiya ve ABD takımları paylaştı.

Yarışma sonrasında, Türk askerlerinin başarısı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle, geçtiğimiz günlerde 2024 Paris Olimpiyatları atıcılık müsabakalarında ekipmansız atış yaparak Türkiye’ye havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç’in başarısı hatırlatılarak, “Türkler bu işi biliyor” yorumları yapıldı.

Kaynak : PHA