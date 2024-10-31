Adıyaman'lı Bekir Güler'in yüzünde ve ellerinde Arapça yazılar ve semboller bulunuyor. Hatta Türkçe yazılar da mevcut. Kahramanmaraş 12 Şubat Anadolu Lisesi’nde VHKİ kadrosunda memur olarak görev yapan Bekir Güler bedeninde ortaya çıkan bu yazılar ve semboller karşısında kendisinin de hayrete düştüğünü ifade etti.

Bekir Güler'in ellerinde ve yüzünde bulunan yazıları tek tek inceledik sizlerle paylaşıyoruz.

Dikkatle bakıldığında tüm parmaklarında Arap harfleri ile Allah ve Muhammed yazıldığı rahatlıkla görülebiliyor

Sağ başparmağında La İlahe İllallah, sol başparmağında ise Türkçe Allah yazısı görülüyor.

Burada ise sevgi anlamına gelen Arapça HUB yazıyor.

Dahası sol elinin üzerinde Arapça Allah yazısı elini yumruk yaptığında Türkçe Allah’a dönüşüyor.

Bekir Güler’in yüzünde de yazılar var. Bunlardan en bariz görüneni alnının ortasındaki Arapça Allah yazısı.

Bununla da kalmıyor tüm parmaklarında Arapça Ha ve Kaf harfleri, ilaveten sol orta parmağında Arapça B harfi bulunuyor.

Bekir Güler’in ellerinde bazı semboller de mevcut. Ellerinin pek çok yerinde yıldız sembolleri, parmağında insan yüzü, elinde kalp işareti var.

Görenleri hayrete düşüren bu görüntüler sanki günümüzün mucizesi gibi duruyor. Herkes bu yazı ve sembollerin nasıl ve neden oluştuğunu tartışmaya başladı. İnsanlar Bekir Güler’e saygı ve sevgi gösterdiklerini merak ettiklerini arayarak veya yüz yüze görüşme isteğinde bulunduğunu gördük.

Kimisi Bekir Güler’in seçilmiş biri olduğunu öne sürmekte çünkü bu kadar açık ve bariz işaretleri bedeninde ve alnında bizzat görenler şaşkına dönüyor. Bazıları da bunu mistik olaylara bağlıyor.

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?