2019 yılında Adıyaman Belediye Başkanlığı’na seçilerek görevinden istifa eden Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Süleyman Kılınç, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası çalışma süresini tamamlayarak tekrardan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladı. Hastanede göreve başlayan Dr. Süleyman Kılınç, hastalarına hizmet vermeye başladı. Hasta kabulüne başlayan Dr. Süleyman Kılınç,”Görev süremiz boyunca halkımıza hizmetkâr olarak çalıştım. Bugün yine yeniden halkımıza hizmet etme adına sağlık ordumuza güç katmak için onların yükünü hafifletmek adına tekrardan sağlık kadrosunda yer alarak hayatımı adadığım hekimlik mesleğimize dönüş yaptım. Ve bugün itibariyle hastalarımıza hizmet etme onurunu yaşıyorum. Bundan sonraki süreçte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta kabulümüze başlamış bulunmaktayım. Herkese gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA