Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceye ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Kadir Gecesi’nin manevi iklimiyle tüm İslam âlemi için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu kutlu gecenin, rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Milletvekili Şan, şu ifadelere yer verdi:

“Kadir Gecesi, bizlere birlik ve beraberliğimizi pekiştirme, kardeşlik bağlarımızı güçlendirme imkânı sunmaktadır. Bu müstesna gecede gönüllerimizi sevgiyle doldurmalı, kırgınlıkları geride bırakmalı ve dualarımızı başta ülkemizin huzuru, milletimizin refahı ve mazlum coğrafyalarda akan gözyaşlarının dinmesi için yapmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu mübarek gecenin ülkeye, millete ve tüm insanlığa barış, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyorum”

Kaynak : PHA